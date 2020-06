Az utóbbi öt év legnagyobb beruházására készülnek Tusnádfürdőn

Az alcsíki településen két sikeres európai uniós pályázatnak köszönhetően megújulnak a parkok, az utcák és a közvilágítás is. A projektek közül az egyik már folyamatban van, a másik jövő héten fog elkezdődni.

• Fotó: Veres Nándor

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az önkormányzatnál nem állt le az élet a járvány miatt, hiszen a járdák és kültéri padok felújítását sikeresen el tudták végezni. „A tavaly megvásárolt tűzoltószertárból egy modern asztalosműhelyt alakítottunk ki, ennek átadása a múlt héten meg is történt” – sorolta a megvalósított terveket. Az arculat megőrzése érdekében több ezer virágot ültettek a köztereken, hiszen – mint mondta – a turizmus az első számú gazdasági forrásuk.

A parkok felújítását célzó pályázat révén a Malom utcai, a Szent Anna sétánynál levő és a főút menti központi park újul meg. „Utóbbi esetében

a beruházás részeként egy kisebb méretű multifunkcionális létesítményt is elkészítenek, amelyet évszaktól függetlenül lehet majd használni: télen mint műkorcsolyapálya, nyáron mint minifoci-, tenisz- vagy akár görkorcsolyapálya”

– részletezte a polgármester, hozzátéve, egy szabadtéri színpadot is kialakítanak ennek közelében, továbbá játszótérrel, szabadtéri fitnesseszközökkel és sakkasztallal is gazdagodik majd a park. Az építkezéssel egyidőben a park teljes villanyhálózata is megújul.