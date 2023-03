Az útkarbantartás nagyban függ a közművesítési munkálatoktól is

– tudtuk meg Len Emil alpolgármestertől.

Vannak azonban olyan gödrök is, amelyek nem a közműépítések során keletkeztek. Ezeket a tél folyamán hidegaszfalttal tömték be a helyi mellékgazdaság alkalmazottai (például a város kijáratától Gyilkostó felé a 6-os kilométerig, valamint a Bălcescu utcában), és ez folytatódik, amint az időjárás lehetővé teszi.

Hirdetés

Amint Len elmondta, épp a napokban szereztek be három tonnányi hidegaszfaltot a kátyúzásokhoz, a tél kezdete óta pedig mintegy hét tonna anyagot dolgoztak fel mostanáig. A későbbiekre is vannak tervek, melegaszfaltot is használnak majd a gödrök felszámolására.

Azonban mindezt továbbra is a közművesítési munkálatok előrehaladásához, illetve az utánuk következő útfelület-helyreállításokhoz kell igazítaniuk, mindemellett pedig