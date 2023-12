Az utca, ahonnan nincs visszafordulás

Gyergyószentmiklós úthálózatának egyik forgalmas pontja a Tűzoltó és a Bălcescu utcák kereszteződése. Régi elképzelés, hogy itt körforgalom létesüljön, a polgármesteri hivatal el is készíttette az erre vonatkozó terveket, de abban a formában nehezen kivitelezhetőnek tűnik.

– mutatnak rá a Mező utca lakói. Ők erről személyesen is próbáltak beszélni a város vezetőivel, majd írásban is iktatták kérésüket a városházán. Panaszuk a legutóbbi tanácsülésen is terítékre került.

Hirdetés

Ez nem csupán arról szól, hogy a körforgalom terve szerint ők csak kerülővel, a párhuzamos Tatár utcán juthatnának vissza a városi forgalomba. A gond inkább az, hogy a jelen állás szerint gyakorlatilag képtelenség lenne ezt megtenni: a Mező és a Tatár utca között ugyanis nem is létezik összeköttetés. Sőt, más utcákhoz sincs kapcsolódása a Mező utcának, amely – amint a neve is mutatja – a város melletti mezőkre vezet. Vagyis