Az ünnep, amelyben nem az értelmet, hanem az értéket kell keresnünk

Gondosan elkészített karácsonyi díszekkel szereznek örömet idén is az Írisz ház szellemi fogyatékkal élő fiataljai a sepsiszentgyörgyiek számára. Az ünnepi dekorációkért és kézműves gyertyákért cserébe a vásárlók hozzájárulhatnak a közelgő téli tábor megvalósításához.

a gyertyákba egy csepp hálát is öntenek, a díszekbe reményt fonnak, hiszen nemcsak adnak, hanem kapnak is. A bevételt ugyanis élményre váltják, méghozzá egy igazi téli táborozásra.

Olcsvári Tünde tizenkét éve dolgozik az intézménynél, nap mint nap tapasztalja, mit is jelent a sérült fiatalokkal való együttműködés.

A Diakónia Alapítvány akkreditált intézménye így programokban gazdag decembernek néz elébe, ugyanis az adventi vásárokon túl évzáró konferenciára is készül. A karácsonyi forgatagok sorát a december 8-án kezdődő múzeumi bazár nyitja meg, amelyet minden évben gazdagítanak a fiatalok munkái, ugyanezen a napon kerül sor a hálózatépítő konferenciára és a képzőművészeti pályázatra beérkezett munkák kiállításmegnyitójára. Később a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai Református Gyülekezet egynapos bazárján, illetve a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által szervezett karácsonyi vásáron is megtalálhatók lesznek a termékeik.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha nem fáradtam bele. Sokszor nem is annyira fogyatékkal élők, hanem az akadályok miatt, amelyek még mindig útjában állnak annak, hogy társadalmi szinten is előrébb tudjuk mozdítani az ügyeiket

Olcsvári Tünde szerint az ember ilyenkor kénytelen lelassulni, vissza kerülni önmagához és ezzel együtt egy tanulási folyamat is elkezdődik. Az adok-kapok nemcsak az ünnep során nyer értelmet, hanem a hétköznapokban is, hiszen a szellemi fogyatékkal élőknél minden nap különleges.

– mesélte a szakember. Állítja, hogy mégis érdemes, és kell is küzdeni, hiszen olyan értékekkel szembesítenek nap mint nap, amelyről az átlagember már rég megfeledkezett. „Ha a mindennapjaik részesei vagyunk, akkor ráébredünk, hogy mennyi mindent rontottunk el az évek alatt. Olyan értékeket, mint az egymásra odafigyelés, kedvesség, mosolygás még akkor is, hogyha egyáltalán nem olyan a hangulatunk, egy kedves kérdés, egy észrevétel – ezeket mind elfelejtettük. Pedig ezek olyan érzelmi gazdagságot jeleznek, ami már a legtöbb emberben sajnos egyre inkább nincs meg” – fogalmazott a pszichológus.

Ahhoz, hogy észrevedd, hogy nem csak te adsz, hanem neked is adnak, alázat és rezonancia szükséges. Ha ezt nem veszed észre, akkor kiégsz”

Az ünnepi készülődéssel kapcsolatban az igazgató kiemelte, idén is a természetesség jegyében születnek meg a díszek, a gyertyaviaszon kívül minden elemet maguk az alkotók gyűjtöttek be az elmúlt hónapok folyamán, saját maguk szárították meg a gyümölcsöket, amelyeket dekorációs elemként használnak fel.

„Ezt pedig olyan nagy szeretettel és lelkesedéssel csinálják. Egyrészt azért, mert tudják, hogy ez egy ajándék annak, aki megveszi, de ugyanakkor ajándék számukra is, mert az összegyűlt összegből elmehetnek a téli táborba” – fogalmazott a pszichológus.

Az Írisz háznál jelenleg 52 személlyel foglalkoznak napi szinten, ebből 33-an a nappali fejlesztő központ tagozatán, ahol például az alkotói kreatív tevékenységek is folynak.

Ide viszont rendszerint ellátogatnak a többiek is, azok, akik más szintű fejlesztést igényelnek. „Ők gyakorlati fázisban vannak, így foglalkoztatjuk őket akár kertészetben, boltban, éppen ahol lehetőségünk van rá, vagy akár a nyílt munkaerőpiacra is kihelyezzük, ha tehetjük. Viszont mindig szívesen visszajönnek a foglalkozás lejárta után is az Írisz házhoz besegíteni, ötletelni, vagy egyáltalán részt venni egy-egy programon” – részletezte az intézményvezető.