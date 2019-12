Az új évben készülnek Szovátára menni

Lapozni főnyeremény! játékunk harmadik díját is kézbesítettük • Fotó: Gergely Imre

Mint elmesélte, amikor kollégáink értesítették, még csak annyit tudhatott, hogy övé a három nyeremény egyike, de azt nem, hogy melyik. Utóbb ez is kiderült, és ennek is igazán tud örülni – tette hozzá. Elmondta ugyanakkor, hogy jövő év elején feleségével szeretné kihasználni nyereményét a Bradet Ensana Health Spa Hotelben, ahol a szállás és félpanziós étkezés mellett SPA- és wellness-szolgáltatásokat is igénybe vehetnek majd. Megjegyezte azonban, hogy egészségi okok miatt lehet, nem tudja majd maga élvezni a szovátai hétvége örömeit, de erre az esetre is megvan a terve: a nyereményt két fia közül az egyiknek adja át, a másiknak pedig ők fedezik a wellnesshétvége költségeit. A júniusig felhasználható nyeremény így ajándék lesz.

Czink Gábortól továbbá megtudtuk, mindennap várja, hogy megérkezzen a friss Székelyhon, újság nélkül nem is tudna létezni, és a hírek után a sport érdekli legjobban. „Nem voltam nagy sportoló, de nagy rajongója voltam a gyergyószentmiklósi focicsapatnak, amikor a 70-es években a B ligában játszott. Azóta is követem a labdarúgást, és mindig részt veszek az újság tippversenyein, amelyeket az Európa-bajnokság vagy a világbajnokság alkalmával szerveznek. Ha a pontos eredményt nem is, de azt többnyire eltalálom, hogy ki fog nyerni az adott meccsen. Igaz, azt még egyszer sem találtam el, hogy ki lesz végül a bajnok” – mesélte.

Viccesen még hozzátette: nemrégiben nyert a Keresd a kakast! játékunkkal, most újabb, már nagyobb nyeremény lett az övé, lehet, a következő a lottónyeremény lesz. Miért ne lehetne így? – veti fel. Legyen így! Sok sikert kívánunk neki ehhez is.