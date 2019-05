Az RMDSZ jó válaszokat adott az uniós problémákra

Archív • Fotó: Kiss Gábor/RMDSZ

Kelemen Hunor leszögezte: az RMDSZ-en kívül senki más nem fogja a magyarok értékeit és érdekeit képviselni az Európai Parlamentben. Nemcsak a nacionalista kirohanások miatt mondja ezt – nyomatékosított –, hanem azért is, mert mindenkinek, így a román pártoknak is a saját közösségük problémája a legfontosabb. Ha a Szövetség nincs ott az Unióban, akkor a romániai magyaroknak nincs hangjuk Európában – tette hozzá. Kiemelte: a román pártok kizárólag belpolitikai hatalmi versenyként, az őszi államelnök-választás előjátékaként tekintenek május 26-ra: „ki akartunk és ki is maradtunk ebből. Miközben ők arról beszéltek, ki kit akar legyőzni itthon, mi válaszokat mondtunk az uniós problémákra.”

Romániának az EU-n belül kell maradnia, és olyan magatartást kell választania, hogy ne ahhoz igazodjon, hogy mit mondanak a nagyok, hanem a regionális kooperációban kellene jövőt és lehetőséget látnia.

„A legfontosabb európai parlamenti választás előtt áll a kontinens, amióta Románia belépett az EU-ba. A következő évek olyan reformokat hoznak, amelyekre nagy szükség van, és amelyek a mi életünket is meghatározzák. Elsőként a gazdasági kihívásokra kell jó válaszokat adni, közösen kellene tervezni, hiszen egyedül egyetlen tagállam sem tud versenyben maradni az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal szemben” – nyomatékosított.

A másik nagy kihívás biztonságpolitikai jellegű: „a nagy kérdés, hogy a külső határokat meg tudja-e védeni az Unió, hiszen a belső szabadpiacot akkor lehet megőrizni, ha a külső határok biztonságban vannak. Utána a belső kihívásoknak is eleget kell tennünk, mert többek között van terrorizmus, és van fegyver- és drogkereskedelem.”

A Unió harmadik nagy kihívása demográfiai jellegű, és érinti mind a nyugat-, mind pedig a kelet-európai tagállamokat. „Ha csak Romániáról beszélünk, a különböző statisztikák előrevetítik, hogy 2030-ra 16 millió alá csökken a népesség 4 millió aktív lakossal. Családpolitikával és demográfiapolitikával lehet és kell is ezen változtatni, és ezekhez forrásokat kellene biztosítania az Uniónak” – mondta Kelemen Hunor.

Az EU-s szerződések módosítására több szempontból is szükség van, véli Kelemen Hunor.

A reformok során az RMDSZ azért is küzdeni fog, hogy az őshonos kisebbségek védelmét európai szintre emelje

– ez egyszerre demográfiai, biztonságpolitikai és gazdasági jellegű probléma, azontúl pedig morálispolitikai dimenziója is van.