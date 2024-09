Az RMDSZ-jelöltek rajthoz állásához kérik a támogatást

Például a bölcsődék állami finanszírozására vonatkozó előterjesztést – folytatta a polgármester –, noha megszavazta a kormány, ám jó néhány évig halasztotta az életbe léptetését, aztán az RMDSZ valósította meg, párhuzamosan pedig elindított egy bölcsődeépítési programot is.

Amennyiben legalább annyian részt vesznek a parlamenti választásokon, mint a nyári európai parlamenti és önkormányzati választásokon, akkor esély mutatkozik arra, hogy az RMDSZ-nek az eddiginél nagyobb parlamenti frakciója legyen, illetve arra is, hogy kormányra kerüljön – latolgatta az esélyeket Antal Árpád. A városvezető úgy véli, az RMDSZ-szel a kormányban a decentralizáció is sikeresebb, mivel néhány hatáskört ilyenkor mindig sikerül helyi szintre hozni.

Az RMDSZ jelöltjeinek indulását szeptember 25-ig támogathatják aláírásukkal a polgárok – húzta alá Antal Árpád, felhívva a sepsiszentgyörgyi lakosok figyelmét, hogy szeptember 27-ig jelezzenek vissza, amennyiben a szavazókörzetek kijelölésre vonatkozóan észrevételük van. Az már most előrelátható, hogy a kis stadionban éppen csak befejezett sportkomplexum épületében is lesz egy szavazókörzet (ez a V. Goldis utcai és a Testvériség sétányon lakókat érinti), illetve az Őrkő és a Május 1. utca környékén is lesz egy korrekció.