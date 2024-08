Az OTP bankkártyái ugyanazon költségfeltételek mellett használhatók a BT automatáinál

Az OTP Bank Románia ügyfeleinek is rendelkezésére ál a Banca Transilvania több mint 1900 ATM-je – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Az OTP Bank Románia által kibocsátott bankkártyákat a továbbiakban a Banca Transilvania (BT) bankautomatáinál is ugyanazon költségfeltételek mellett használhatják készpénzfelvételre vagy a számlaegyenleg lekérdezésére, mint az OTP Bank Románia ATM-jeinél.

Mint ismert, a Banca Transilvania 2024. július végén felvásárolta az OTP Bank Romániát, a bank integrációja a BT Csoportba folyamatban van, ennek ideje alatt a BT és az OTP Bank Románia külön-külön folytatja tevékenységét, az OTP Bank Románia ügyfeleinek továbbra is az OTP Bankhoz kell fordulniuk banki ügyeik intézéséhez. A BT és az OTP Bank Románia honlapján található, valamint az ATM-ekben megjelenő információk magyar nyelven is elérhetők. A tranzakciót a román versenyhivatal és a Román Nemzeti Bank is jóváhagyta.