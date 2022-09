Az Őszi Vásár is bizonyítja, hogy a magyar vállalkozásoknak fontos és vonzó a székelyföldi piac

Hatvan kiállító gyűlt össze a székelyudvarhelyi sportcsarnokban a 29. Székelyudvarhelyi Őszi Vásár alkalmából szeptember 15-én. A kiállítás során a modern robotikától az esküvői ruhák világáig számos bemutatott terméket megcsodálhatnak, és üzleteket is köthetnek az érdeklődők.

A kiállítás tágas palettát lefed a gasztronómiai különlegességektől az energetikai cikkekig, autó-expo, kazán és üvegszálas dézsa, balatoni borok és eredeti székely termékek sokasága is megtekinthető a városi sportcsarnokban.

Az őszi vásár idén is sok szempontból színes programot nyújt: Székely Termékek Fesztiválja, Borfesztivál és Szüreti Bál is lesz. A négynapos rendezvényen a Médiatér csapatával is lehet ismerkedni, akik meglepetésekkel készültek a látogatóknak.

Követni a magyar példát

A megnyitón Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. jelezte: a magyar kormány előre látta, hogy „merre kell menni előre”, így az energiaválságra és a háborús helyzetre is jó stratégiai válasszal tud fellépni, ebben a megyei tanács is igyekszik felzárkózni és a saját mértékében hozzájárulni a fejlődéshez.