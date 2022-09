Az összetartozást erősíti a Szászrégeni Magyar Napok

Szászrégenben – ahol a magyar közösség aránya 20 százalék körülire tehető – immár kilencedik alkalommal szervezik meg a Magyar Napokat. Ahogy a rendvénysorozat mottója – Közösség vagyunk – is jelzi, az a fő cél, hogy lehetőséget teremtsenek a magyaroknak, hogy együtt legyenek, megismerjék egymást, művelődjenek és szórakozzanak. A rendezvénysorozat egy kiállítással és a képzőművészet jelenére, jövőjére összpontosító kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött hétfőn, helyi alkotóművészek találkoztak és beszélgettek egymással és az érdeklődőkkel.

Gál Előd szervező a Székelyhonnak elmondta, telt ház volt hétfőn Baróthy Ádám szobrászművész kiállításán. Hangsúlyozta, úgy próbálták meg összeállítani a programot, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, és arra biztatják az érdeklődőket, hogy válasszák ki azt, ami kedves számukra, csatlakozzanak, hiszen minden alkalom az összetartozás érzését erősíti. „Nagy szüksége van a magyar közösségnek megélni az összetartozást, azt, hogy bár egyre kevesebben, de vagyunk még Szászrégenben, és tudunk együtt beszélgetni, művelődni, szórakozni” – emelte ki a szervező.

Hirdetés

Hirdetés

Szerdán színházi előadásra hívják a magyar közösséget, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata mutatja be A doktor úr című zenés vígjátékot. Mint Gál Előd elmondta, a valamivel több mint 400 férőhelyes nagyterembe szinte minden jegy elfogyott, ezt is biztató folytatásnak érzi. Szeptember 8-án, csütörtökön Dani Erzsébet Identitásgyarmatosítás Erdélyben című könyvét mutatják be 17 órakor a Művelődési Ház kistermében. Közreműködik Szabó Előd és Géczi János, a Titán együttes énekese és zongoristája. Pénteken a 100 éves született Kohl István ornitológusra és muzeológusra emlékeznek. 18 órától panelbeszélgetés lesz Szászrégen városfejlesztési stratégiáiról, és itt betekintést nyerhetnek az érdeklődők abban is, hogy hogyan működik a városi közigazgatás, milyen akadályai vannak a pályázatoknak és azok megvalósításának. Este pedig retró partira várják az időseket, fiatalokat egyaránt.

A idei Szászrégeni Magyar Napok gálaestjét szombaton 19 órától tartják a Művelődési Ház nagytermében. Énekel: Trózner Kincső és Bodó Csaba Loránd, zongorázik Demeter Csaba. A gálaesten életműdíjakat osztanak ki és méltatják a város neves személyiségeit. Vasárnap az Avântul Sportpályán 10 órától gulyásfőző verseny lesz, emellett gyermektevékenységek is helyet kapnak, valamint focibajnokságot szerveznek, majd néptáncegyüttesek műsora is színesíti a programot. 19.30 órától a Kávészünet, majd 21 órától Keresztes Ildikó koncertezik.