Az orvostanhallgatók és tanáraik következnek az oltási sorrendben

Megkezdődött a héten a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem diákjainak és tanárainak a koronavírus elleni oltásra való feliratkozása és beoltása. Közben a miniszterelnök jelezte, az eddigieknél is jobban felgyorsulhat az oltási folyamat országszerte, sőt a második fázis is elkezdődhet már január közepén.

Az orvostanhallgatókat és az orvosi egyetem tanárait oltják ettől a héttől • Fotó: Haáz Vince

Az egyetemről elsőként az orvostanhallgatók és tanáraik kapják meg az oltást, majd őket követik a gyógyszerész diákok és végül a műszaki szakos hallgatók. Szőcs-Trinfa Klementina, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség irodavezetője a Székelyhon érdeklődésére elmondta, egyelőre nem tudnak pontosat arról, hogyan történik az oltás beadása, valószínűsítik, hogy a regisztráció alapján kerülnek majd sorra az oltóközpontokban. Az irodavezető kérdésünkre azt is elmondta,

tudomása szerint diáktársainak többség be fogja oltatni magát, hiszen a járvány csak így szorítható vissza, illetve a családtagjaikat is szeretnék megkímélni a fertőzéstől.

Érdeklődésünkre, hogy ő beadatja-e az oltást, Szőcs-Trinfa Klementina igennel válaszolt, mint mondta, megóvná családtagjait a betegségtől, illetve ő is szeretné elkerülni a fertőzést.

A nagy szakemberhiány miatt a kormány korábban lehetővé tette, hogy az orvosi egyetemeken tanulók is segítsenek a fertőzötteket ellátó kórházakban. Maros megyében 264 egyetemi hallgató jelentkezett az önkéntes munkára, akik meghatározott óraszámot dolgozhatnak. Az orvostanhallgatók örültek a lehetőségnek, hiszen – ahogy fogalmaztak – az egyetem elvégzése után „már élesben” fogják gyakorolni a gyógyítást, és gyakorlat nélkül sokkal nehezebb lenne, ez pedig nagyszerű alkalom a gyakorlatra is.

Jövő héttől jöhet a második fázis



Az eddigieknél is jobban felgyorsulhat az oltási folyamat országszerte, sőt a második fázis is elkezdődhet már január közepén. Florin Cîţu miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a kormány már jövő héten szeretné elkezdeni a második fázist. „A célunk az, hogy a jövő hét második felétől elkezdjük a második fázist, ami azt jelenti, hogy el kell készülniük a kórházakon kívüli oltóközpontoknak is” – jelentette ki a miniszterelnök. Az oltási kampány koordinátora, Valeriu Gheorghiță azt közölte, hogy a várhatóan január 15-én induló második körben mintegy négymillió 60 éven felüli, illetve krónikus beteg polgárt oltanak be. A harmadik fázis várhatóan áprilisban kezdődik, de ez a rendelkezésre álló vakcina mennyiségétől is függ.