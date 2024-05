Az ország legnevesebb tehetségkutatója után Amerikában folytatják Sepsiszentgyörgy táncosai

Visszatértek Románia legnépszerűbb tehetségkutatójának színpadára a sepsiszentgyörgyi MegaCrew táncosai a múlt hétvégén. A zsűri egyöntetűen szavazott bizalmat a húsztagú csapatnak, akik néhány hónap múlva már az Amerikai Egyesült Államokban fogják képviselni nem csak az otthonuknak számító háromszéki várost, hanem az egész országot is.

A Gyermekek Palotája és a Love To Dance Egyesület húsztagú társulata egymás után aratja a sikereket: tavaly év végén a Bukarestben szervezett, a sportág legnívósabbjának számító World of Dance nevű táncversenyen nyerték el a világbajnokságon való részvételt, nemrég pedig a Românii au talent nevű tehetségkutató színpadán remekeltek. Molnár Enikő koreográfus, a lánycsapat elhivatott oktatója felidézte, hogy két évvel ezelőtt is részt vettek az adásban, azóta viszont látványos fejlődést tudtak elérni.