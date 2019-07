Az ország hat orvosi képzést nyújtó egyeteme közül a marosvásárhelyi a legfelkapottabb

Az ország hat orvosi képzést nyújtó egyeteme közül idén is a marosvásárhelyiben van a legnagyobb túljelentkezés, a román tagozaton az általános orvosi szakra 3,79-en jelentkeztek egy helyre, a magyar karon is kétszeres a túljelentkezés.

Az orvosi, gyógyszerészeti és fogorvosi karon szerdán délelőtt szervezték meg a felvételi vizsgát • Fotó: Haáz Vince

Összesen 3853-an jelentkeztek idén a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem különböző szakjaira. Az egyetem összesen 3629 helyet hirdetett meg a 2019–2020-as tanévre, 1467 hely állami, 543 az egyetem által finanszírozott, 1619 pedig fizetéses.

A nemrég George Emil Palade román tudósról elnevezett egyetem közleménye szerint ötödik éve, hogy az ország hat orvosi képzést nyújtó egyeteméből itt van a legnagyobb túljelentkezés.

Az általános orvosi kar román tagozatán például 531-en pályáznak a 140 állami helyre, vagyis 3,79 diák versenyez egy helyre, ez a tavalyinál is nagyobb érdeklődést jelent.

Nagy Előd rektorhelyettestől megtudtuk, a magyar tagozaton sincs ok panaszra, az általános orvosira mintegy tíz százalékkal többen jelentkeztek, mint az elmúlt években: a 140 tandíjmentes helyre 289 jelentkező van, vagyis 2,06 diák pályázik egy helyre. A 74 fizetős hely már nem egyenlően oszlik el a két tagozat között, hanem az eredmények függvényében foglalják el azokat, de mivel a román diákok többen vannak, így szokás szerint több közöttük a jó média is.

A rektorhelyettes szerint jól szerepelt idén a fogorvosi szak is, ahol magyar tagozaton 70 jelentkező van 40 helyre, román tagozaton pedig 115 ugyanannyira. Az asszisztensképzőn 51-en pályáznak 50 helyre.

Idén leggyengébben a gyógyszerészeti szak szerepelt, ahol magyar tagozaton csupán 37-en jelentkeztek 54 helyre.

Nagy Előd szerint ennek is megvannak az okai. „Négy-öt évvel ezelőtt még nagyon keresett volt ez a szakunk, most két ok is hátráltatja: egyrészt feltelt a piac gyógyszerészekkel, nem olyan nagy már a kereslet irántuk, másrészt a gyógyszerészeti szektorban nem volt jelentős fizetésreform, míg az orvosiban volt, ily módon kicsit hátrányba kerültek a gyógyszerészek” – magyarázta a rektorhelyettes, aki összességében elégedett a jelentkezők számával, a magyar szakok iránti érdeklődéssel.

Teszt típusú felvételi

Az orvosi, gyógyszerészeti és fogorvosi karon szerdán délelőtt szervezték meg a felvételi vizsgát, az egyetem épülete körül egész délelőtt és délben autók, vizsgázók és hozzátartozók gyülekeztek, már messziről látni lehetett, hogy történik valami az egyetemen. A 10 órakor kezdődött tesztes felvételi vizsgáról 13 óra körül kezdtek kiszivárogni a vizsgázók, kint válaszaikat ellenőrizték, egymásnak mesélték, hogy ki mit írt jól vagy rontott el, sokan örömtől ragyogó arccal, mások könnyekkel konstatálták a vizsga végét.