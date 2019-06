Az opera és az operett székelyföldi fellegvárává válik Csíkszereda

A Székelyföldi Operahét programfüzete. Színvonalas előadások várhatók • Fotó: Gábos Albin

Az opera ugyanis Szép Gyula szerint a legösszetettebb színpadi műfaj, amelyben együtt jelenik meg a színháztudomány, a zeneművészet, az építészet, a divattervezés, a táncművészet, az egyéni és tömeges éneklés, mindebből pedig egy csodálatos egész áll össze. Ilyen élményt csak az opera tud nyújtani, éppen ezért egyedinek számít – húzta alá az igazgató. Hozzátette, az előadások megtekintését mindenkinek ajánlja, aki egy picit is érzékeny az ilyesfajta minőségi zene iránt, és aki nem kapcsolja ki azonnal a rádióját, ha netán éppen komolyzene hallatszik. Arra is kitért, hogy színes repertoárral érkeznek, amelynek összeállítása során figyelembe vették a közönség különböző zenei és színpadi igényeit.

Látható lesz a Traviata, amely a legtöbbet játszott opera a világon, illetve a leghíresebb magyar nemzeti opera, a Bánk bán is, amelyben Miklósa Erika énekli majd Melinda szerepét, és Kovácsházi István lesz a tenor, aki ma Bánk bán leghitelesebb előadója.

Elhozzák emellett a Kárpát-medence leghíresebb operettjét, a Csárdáskirálynőt is, ezt az igazgató azoknak ajánlja, akik könnyedebb előadásra vágynak. Végül, mivel a szervezők a fiatalabb generációra is gondoltak, negyedik előadásként Venczel Péter és Moravetz Levente alkotását, az Ali baba és/vagy negyven rabló című családi musicalt is eljátsszák Csíkszeredában. Ezzel kapcsolatosan Szép Gyula elmondta, hogy egy nagyon parádés mese, amely a gyerekek mellett a felnőttek számára is élvezhető, illetve könnyűzenei elemek is szerepelnek benne.

A jegyeladások azt mutatják, hogy utóbbira kíváncsiak legkevésbé a székelyföldiek, talán pontosan azért, mert nem annyira ismert, mint a másik három, de Szép Gyula szerint ez nem kellene visszatartson senkit a megtekintésétől, hiszen ugyanolyan értékes és színvonalas, mint bármelyik más előadás. Jegyek egyébként mind a négy előadásra kaphatók még, az első háromra azonban már csak korlátozott számban.