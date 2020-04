Az online térbe költözik a színház

Igényekhez igazodó szolgáltatások: kérésre házhoz szállítják a bárányhúst a gazdák

A húsvétra való bevásárlást is megnehezítik a járvány terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések. Ezért is döntött úgy a Kászoni Juhtenyésztők Egyesülete, hogy idén házhoz szállítják a bárányhúst. Hasonló kezdeményezés indult Maros megyében is.