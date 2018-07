Az Olt medrében találták meg az eltűnt balánbányai kisfiú holttestét

Holtan találták meg a hétfőn eltűnt balánbányai kisfiút csütörtökön Csíkszentdomokos határában. A felkutatására szervezett átfogó akcióba több mint száz szakember mellett számos önkéntes is bekapcsolódott. A keresés során keresőkutyákat is bevetettek, végül az Olt-folyóban találták meg az élettelen testet.

• Fotó: Pinti Attila

A vízi keresés során szonárt – a vízalatti műveleteknél használt érzékelő és felderítő eszköz – alkalmaztak. A kereséshez csatlakozott a Szeben Megyei Rendőr-főkapitányságtól Alin Pascu is Nom nevű keresőkutyájával, ő a legképzettebb négylábú a román rendőrség kötelékében – tudtuk meg gazdájától, oktatójától. Mint mondta, a vér- és ondónyomok felkutatására, illetve hullakeresésre kiképezett kutya az egyetlen az országban, amely a víz alatt is képes érzékelni a holttesteket.

Így a csütörtöki akció során a tűzoltók gumicsónakjában Nom és kiképzője is helyet kapott, mellettük pedig a már említett szonár segítségével kutattak a víz alatt. Emellett az Olt mentén egészen Tusnádfürdőig minden községben további kisebb rendőrökből és helyi önkéntesekből álló csapatok is bekapcsolódtak az akcióba, sőt értesítették a Kovászna megyei tűzoltóságot is, hogy az Olt partján fekvő településeken és azok környékén is végezzenek kutatásokat.