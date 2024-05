Az ökumenikus istentiszteletről minden végzős hazavihetett egy nekivaló gondolatot

mennyire fontos a magyar nyelv őrzése, „amikor egyes témákról már nem is tudunk angol szavak nélkül beszélni”, ez pedig a most búcsúzó középiskolás nemzedéken is múlik.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott Burus-Siklódi Botond RMPSZ-elnök is: „viseljétek szívetek mélyén a magyarságotokat”, biztatta a diákokat, de a szív szerepét más összefüggésben is láttatta egy bibliai idézettel:

Churchill mondását (kissé módosítva) magára nézve is igazként idézte: ha valaki húszévesen nem liberális, nincs szíve, ha 40–50 évesen nem konzervatív, nincs esze. Ezzel arra akarta felhívni a figyelmet, hogy a diákok is számíthatnak arra,

A szeretet az X-generációnak sem elavult érték



Sok szép gondolatot, sok megélt igazságot, tapasztalatot megosztottak a felszólalók, így megkérdeztük a diákokat is, mit visznek magukkal az istentiszteletről.



Váncsa Győző életének következő négy évén merengett, nem mentesen a potenciális kudarctól való félelemtől, de megerősítette az a hallott gondolat, hogy a kudarc sem végzetes, hogy az a fontos, hogy tiszta lélekkel, szeretetben járja az útját, és akkor Isten áldásával bármi lehetséges.



Fazakas Gergő kollégáival együtt átérezte ennek az ünnepi istentiszteletnek a súlyát, amelyet az is növelt, hogy utoljára voltak együtt az osztálytársak, illetve a város összes végzőse, hiszen a mikósoknak holnap már ballagás, azután pedig az érettségire való felkészítők következnek. Megérintette az a gondolat, hogy a szeretet nem az emberi élet egy magától értetődő velejárója, ha megkapták, azért hálásak lehetnek, tudatosította. Ugyanakkor elismerte, hogy vágynak a sikerre is, és arra is koncentrálnak. Mint vélhetően minden kortársa és a nála évekkel vagy évtizedekkel idősebbek is...