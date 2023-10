Az irodalom mellett a zene is szerepet kap a 29. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron

A zene is nagy szerephez jut idén a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron, amelynek egyik kiemelt célja vásári élményen túl az erdélyi magyar szerzők népszerűsítése, bemutatása. Emellett a többnapos rendezvényen számos ismert szerzővel is lehet majd találkozni november 16–19. között.

Gazdag irodalmi programmal is készülnek: csütörtökön neves költők zeneművek megszövegesítését mutatják be, a rendezvény a Versvariációk Beethoven-témára címet kapta, ezzel is illeszkedve az idei mottóhoz. A prózaírók Az elbeszélés felelőssége című beszélgetésen fejthetik ki nézőpontjaikat, de a fiatal szerzőket is megszólítják, ugyanis két erdélyi és két anyaországi fiatal költő lírai matinéja lesz szombaton. A nulladik napon Sebestyén Aba rendezésében adják elő Székely Csaba Az igazság gyertyái című darabját, amely a bözödújfalusi zsidóság abszurd helyzetéről szól, de lesznek koncertek, előadások, könyvbemutatók és beszélgetések is.