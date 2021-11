Az irodalom és a képzőművészet összhangját mutatja be a Pro Terra Alapítvány kiállítása

• Fotó: Veres Nándor

Szőcs Zsuzsa, az alapítvány elnöke, a műfaj székelyföldi meghonosítója elmondta, hogy a műfajjal 2019-ben ismerkedtek meg, majd férjével, Lutz Leventével alkották meg a képpoézis kifejezést is, hiszen nem létezett magyar szó az ilyen alkotásokra.

Ugyanebben az évben pályázatot is hirdettek, amelyre több mint 300 alkotás érkezett be. A jelenlegi kiállításhoz is javarészt ezekből válogattak. Az alkotók a 19–48 év közötti korosztályból kerülnek ki. Kiemelte Váncsa Mónikát, akinek több képpoézise is látható a kiállításon. A műfaj alkotásiból tavaly könyvet is kiadott a Pro Terra Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap támogatásával, melyben a művek mellett két, a képpoézisről írt tanulmány kivonata is megtalálható. Szőcs Zsuzsa elmondta, a képpoézis terjesztésével

azt szeretnék elérni, hogy a régi, nem használt papíralapú könyvek új funkciót kapjanak.

Az új alkotások ezekből a kidobásra, vagy örökös polcfogságra ítélt kötetekből születnek, új értelmet és értéket adva nekik.