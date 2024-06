Az irány jó, gyorsítani kell a tempót!

A vasárnapi szavazás négy évre meghatározza a város sorsát. A kérdés, hogy a következő négy év is a fejlődés négy éve lesz, vagy a bizonytalanság és a visszalépés négy éve? A döntés a választók kezében van. Melyik irányba indulunk tovább: előre vagy hátra? A marosvásárhelyieknek okosan kell szavazniuk, ha azt akarják, hogy voksuk valóban a fejlődést szolgálja.

Még a politikai ellenfeleim is, a román pártok többsége is egyetért abban, hogy Florea a múlt. És azt is tudniuk kell, hogy a más jelöltre leadott szavazat lényegében a város fejlődésének lendületét akadályozza és Floreát erősíti”.