Az igazi nagy nyitásra készülődik a Székely Nemzeti Múzeum

A termek ugyan még üresek, a munkatársak közül a régészek Kovászna megye különböző pontjain végeznek ásatásokat, de a falakon belül is folyik a munka.

A Kós Károly által tervezett, most felújított sepsiszentgyörgyi épület önmagában is nagy látványosság,

Némi hátulütője is volt e rendezvényeknek, sokan azt hiszik, hogy a múzeum állandóan nyitva van, látogatható – mondta Vargha Mihály igazgató, aki inkább a Lábas Házban levő gyönyörű gyűjteményt ajánlja a múzeumi élményt igénylők figyelmébe: az Árnyalatok című kiállítás a népművészet, a hagyományos használati tárgyak színvilágát emeli ki.

A Kós Károly utcai főépület októberi nyitására a Gábor Áronhoz kötődő, Géniusz a hősök mögött című nagyszabású kiállítással készül az intézmény, illetve a földszinti termekben is helyükre kerülnek a különböző gyűjtemények, a múzeumkertben pedig a Csíki-ház és a kopjafagyűjtemény is látható lesz a közönség számára.

Az is lassítja a berendezkedést, hogy nyáron azok a vállalkozások is csökkentett létszámmal dolgoznak, amelyekre föltétlenül szükség van ahhoz, hogy egy-egy kiállítás a maga nemében tökéletes legyen: a nyomdák nem vállalják a határidős munkákat, holott mindegyik kiállítási tárgyhoz új, nagyon pontos, részletes leírást kell készíteni, hogy esetleges ellopása esetén a rendőrség be tudja azonosítani őket.

Lassan halad a tárgyak restaurálása is, hiszen egy hiányszakmáról lévén szó, nagyon kevés a megbízható és megfizethető szakember.