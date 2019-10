Az idősek megsegítéséért égnek a gyertyák Gyergyószentmiklóson és Gyergyóalfaluban

Erdély-szerte idén is felragyognak a gyertyák a Gyulafehérvári Caritas Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási akciója keretében, ezúttal tizenegy településen. Ebben az évben az egyedülálló, beteg, nélkülöző idős embereknek szeretnék szebbé tenni a karácsonyt, a begyűlt összegből számukra vásárolnak élelmiszercsomagot. Gyergyószentmiklóson október 11-én, Gyergyóalfaluban október 18-án 17 órától lesz a gyertyagyújtás.

Tavaly 350-en gyújtottak gyertyát Gyergyószentmiklóson. Archív • Fotó: Barabás Orsolya

A szolidaritás, a sorsvállalás egymillió csillaga ragyog fel Erdély-szerte évek óta. Gyergyószentmiklóson tavaly 2367 lej gyűlt, ebből az összegből negyven család számára vásároltak élelmiszercsomagot. Gyergyóalfaluban 2200 lejt adakoztak 2018-ban, ennek köszönhetően negyvenöt családnak tudták szebbé varázsolni a karácsonyát.

„Idősek nélkül nincs társadalom. Iskolákat, óvodákat szeretnénk megszólítani, hogy természetes legyen a fiatalság számára is a sorsközösség-vállalás. Minél több embert magunk mellé akarunk állítani, hogy segítsenek, hogy mi is segíthessünk” – hangsúlyozta Kassay Noémi. A Gyulafaehérvári Caritas gyergyószéki regionális koordinátora egy megható történetet is elmesélt, amikor

egy idős néni, akinek egyik évben csomagot vittek, a következő egymillió csillagos rendezvényen kis zsebkendőjéből borította az adománydobozba a gyűjtögetett aprópénzét.

Gyergyószentmiklóson október 11-én 17 órától a Művelődési Központ előtti téren várják azokat, akik bármilyen kis összeggel hozzá tudnak járulni a célhoz, cserében egy gyertyát kapnak, amit a szolidaritás jegyében meggyújthatnak. A rendezvényen látható lesz a Nyolc boldogság kiállítás egy része is, pannókon elhelyezett fotókkal mutatják be a Caritas szerteágazó tevékenységét.

„A melegnek és az ételnek nagyobb értéke van, mint sokszor gondoljuk. Találkoztam olyan idős beteggel is, akinek

a karácsonyi menü három főtt pityóka volt.

Nagyon sok család számára másabb, szebb lehet az ünnep egy-egy élelmiszercsomag által, és azok, akik adakoznak, megtapasztalhatják, hogy milyen jó adni, és ha mi is teszünk valamit másokért, azt kamatostól visszakaphatjuk” – emelte ki András Ildikó, a Gyulafehérvári Caritas részéről. Elmondta, Gyergyóalfaluban hatodik alkalommal szervezik meg az Egymillió csillag a szegényekért akciót a közösség bevonásával. Ezúttal október 18-án 17 órától a polgármesteri hivatal előtti térre várják a község lakóit, kiemelten megszólítva a Sövér Elek Iskolaközpont pedagógusait és diákjait.