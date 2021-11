Az idősek és a rászorulók kezét is megfogják a Csíkcsicsóban épülő közösségi központ szolgáltatásai révén

Integrált közösségi és szolgáltató központot hoznak létre Csíkcsicsóban a következő években: a Norvég Alap által finanszírozott, szociális szolgáltatásokra alapuló intézményben a település önkormányzata mellett a Gyulafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet is részt fog vállalni a foglalkoztatásokban.

• Fotó: Veres Nándor

Szociális konyha és két ideiglenes szükséglakás is helyet kap az épületben, a szakképesítés nélküli fiataloknak pedig szakmai tanácsadásra is lehetőséget szeretnénk teremteni

Kétszáz idős személynek olyan típusú tevékenységeket tudunk szervezni, amelyek megkönnyítik a mozgáskorlátozottság miatti mindennapi nehézségeket

– jelezte. Kérdésünkre úgy fogalmazott, egyre nagyobb igény mutatkozik az idősgondozásra, amely a járványhelyzet által ugyan kihívás elé állította a szervezetet, de alkalmazkodtak, ezáltal komfortossá és vállalhatóvá tették a szolgáltatást. A központ létrejötte tizenhárom új munkahelyet teremt majd a településen. A projekt 925 ezer euró támogatásban részesült a Norvég Alapból, a megvalósítási ideje pedig 30 hónap.

• Fotó: Veres Nándor





Táblagépekkel és laptopokkal gazdagodott az iskola



Péter Lukács polgármester azt is bejelentette, a helyi Kájoni János Általános Iskola diákjai és pedagógusai számára elektronikai eszközöket szereztek be. A csomag 150 táblagépet és 13 hordozható számítógépet tartalmaz, előbbiek 24 hónap internet-hozzáféréssel is rendelkeznek, utóbbiakat pedig a tanárok fogják megkapni. Holló Edit, az intézmény igazgatója közölte: csaknem minden diáknak fog jutni táblagép az 1-8. osztályosok körében, ugyanakkor változatos oktatási módozatokat tudnak biztosítani az eszközök által. A támogatás 311 ezer lej összértékű, amelyből 32 ezer lej az önrész, a fennmaradó összeg pedig európai uniós finanszírozás által valósult meg.