Az ideiglenesen Angliába utazók továbbra is jogosultak egészségügyi ellátásra

Az Egyesült Királyságba turistaként, diákként vagy üzleti célból utazó európai uniós állampolgárok január elseje után is az eddigi feltételek szerint lesznek jogosultak az egészségügyi ellátásra, de a kiköltöző nyugdíjasok is jogosultak maradnak a térítésmentes egészségügyi ellátásra.

A turistaként, diákként vagy üzleti célból Nagy-Britanniába utazók továbbra is használhatják az európai egészségügyi kártyát • Fotó: Haáz Vince

Részletesen szabályozza az EU-s állampolgárok nagy-britanniai egészségügyi ellátására való jogosultságát a szigetország és az Európai Unió között múlt héten létrejött Brexit utáni megállapodás. A dokumentum értelmében – amelynek az egészségügyi ellátással kapcsolatos részleteiről a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatta lapunkat – a kilépést megelőző átmeneti időszak vége után, tehát a január elsejét követő időszakban is jogosultak maradnak a szükséges egészségügyi ellátásra azok, akik ideiglenesen – például turistaként, diákként vagy üzleti célból – tartózkodnak Nagy-Britanniában. Ők az európai egészségügyi kártyájuk alapján kaphatják meg az ellátást.

További tudnivalók

Hosszabb tartózkodás esetén az Egyesült Királyság bevándorlási törvényeinek előírásai alapján jogosultak egészségügyi ellátásra a külföldiek. Esetükben a szigetország pótdíjat vet ki az egészségügyi ellátásáért, a pótdíj befizetése feltétele a hat hónapnál hosszabb tartózkodás esetén szükséges vízum megszerzésének is. Ezt a pótdíjat az uniós állampolgárok is be kell fizessék, de az összeget visszatérítik azoknak az egyetemi hallgatóknak, illetve más személyeknek, akik továbbra is biztosítottak az állampolgárságuk szerinti tagállamban, tehát rendelkeznek az egészségbiztosítotti státuszukat igazoló S1 nyomtatvánnyal.

Jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra azok a nyugdíjas EU-s állampolgárok is, akik Nagy-Britanniába költöznek. Ők szintén az S1 nyomtatvány használatával kaphatnak ellátást.

Így tehát – noha a szigetország bevándorlási törvényei új követelményeket írhatnak elő – a Brexit utáni megállapodás garantálja, hogy az adott EU-s tagország, amelyben az illető biztosított, megtéríti a lakóhely szerinti államnak az egészségügyi kiadásokat, ahogyan ez a kilépést megelőzően történt.

Az egészségbiztosítási pénztár ugyanakkor arról is tájékoztat, hogy a Nagy-Britanniában betervezett orvosi kezelésekhez 2021. január elsejétől az S2 nyomtatvány szükséges.

A romániai és nagy-britanniai egészségügyi rendszer szolgáltatásaihoz való hozzáféréssel kapcsolatos tudnivalókról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapján is tájékozódhatnak az érintettek, de a Brexithez kapcsolódó, egészségbiztosításra vonatkozó kérdéseiket feltehetik a brexit@casan.ro központi email-címre írva, vagy felhívva az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által e célból közzétett 0769-087103-as telefonszámot.

Mi az a Brexit?



Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én lépett ki az EU-ból, de a kilépés napján kezdődött, közép-európai idő szerint pénteken nulla órakor véget ért 11 hónapos átmeneti időszakban jórészt a korábbi szabályrendszer maradt érvényben a kétoldalú kapcsolatokban. Az átmeneti időszak pénteki lejártával ugyanakkor megszűnt az Egyesült Királyság tagsága az Európai Unió egységes belső piacán és vámuniójában is. A Brexit előzményeként 2016. június 23-án népszavazást tartottak a brit EU-tagságról, és a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a távozásra voksolt. Az Európai Unió és elődszervezetei történetében a brit kilépésig nem volt példa teljes jogú tagország kilépésére. Az Egyesült Királyság 47 évet és egy hónapot töltött az Európai Közösség, majd utódja, az Európai Unió tagországaként, ugyanis 1973. január 1-én lépett be a közösségbe Sir Edward Heath akkori konzervatív párti miniszterelnök vezetésével.