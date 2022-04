Az idegenforgalom fellendülésére számítanak idén Székelyudvarhelyen

Példaként az irodavezető a Kováts Fényképészetet említette, ahol nemcsak látogatóként fogadják a vendégeket, hanem élményt nyújtanak azáltal, hogy bemutatják a fényképészet gyakorlati vonatkozásait is. Szintén jó példa a Székelyföldi Legendáriummal közösen indított programjuk is: több panzióban is van már ún. legendás szállás, vagyis olyan szoba, amelyet egy-egy helyi legendára utaló látványelemekkel láttak el. Ez teljes csomagnak is tekinthető, folytatta Orbán Melinda, hiszen a Mini-Erdély Parkban megismerik az épített örökség elemeit, a helyi legendákat, valamint információt kapnak a környéken elérhető egyéb programokról, szálláshelyekről.

Ezek mellett készülnek a várost bemutató tematikus sétákra is, amelyeket ugyancsak a korábbi tapasztalatok alapján és a városba érkezők igényeinek megfelelően állítanak össze. Ugyanakkor,