Az eszköz, amely megmutatja, hogy mennyire érinti a koronavírus-fertőzés a tüdőt

Bár a koronavírus-járvány előtt „csupán” orvosi eszköz volt, mára már azt javasolják, hogy minden háztartásban legyen pulzoximéter, amely megmutathatja, hogy mennyire érintett a Covid által a tüdő, szükség van-e kórházi kezelésre. A gyógyszertárakban valóban sokan kérik ezeket, hiány egyelőre nincs belőlük, az árskála is igen széles.

95 százalék fölött nincs baj. A pulzoximéter jelezheti, hogy kórházi kezelésre van szüksége a covidos betegnek • Fotó: Haáz Vince

A Covid-19 világjárvány az Omicron változat által generált ötödik hulláma miatt javasolta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, hogy minden embernek legyen otthon pulzoximétere és lázmérője a betegség esetleges megfigyelése érdekében. Lázmérője eddig is szinte mindenkinek volt, az ujjra csíptethető, a pulzust és a véroxigénszint mérő készülék azonban nem volt mindennapos egy átlagos háztartásban. Másként van azonban a járványidőszakban, ugyanis a Covid-betegek állapotának megfigyelésének fontos jelzőeszköze lehet.

A pulzoximéter nem más, mint a szaturáció, más néven a véroxigénszint egyszerű mérőeszköze: egy kisméretű, felül kijelzővel ellátott, ujjhegyre csíptethető elektronikai eszköz, amely a bőrön keresztül méri az artériás hemoglobin szaturáció értékét, ezt pedig százalékban fejezi ki, emellett kiírja a pulzust is.

Lorenzovici Anna marosvásárhelyi háziorvos is szokta ajánlani a betegeinek, hogy szerezzenek be pulzoximétert, ugyanis ez egy olyan olcsón is hozzáférhető egészségügyi készülék, amely fontos jelzőértékkel bír egy koronavírusos beteg esetén.

A pulzoximéter azt mutatja, hogy érintett-e a Covidos páciens tüdeje a betegségben. Egy fiatal szervezetnél 98–99 százalékos szokott lenni a szaturáció, időseknél is 95 fölött. Ha azt látjuk egy pulzoximéteren, hogy 93 százalék alatti a szaturáció, akkor mentőt kell hívni. Akkor az azt jelenti, hogy érintett a betegségben a tüdő, szükség lesz antivirális készítményekre, oxigénre is. Ha viszont köhécsel, lázas, de 95 százalék fölötti a szaturációja, akkor hagyhatjuk otthon gyógyulni

– magyarázta a szakember. Hozzátette, már csak azért is szokta ajánlani a betegeknek, mert nem olyan drága eszköz, vannak helyek, ahol már 40–50 lejért is be lehet szerezni, és nem mehet egy orvos egy Covidos beteghez minden nap háromszor, hogy ellenőrizze a szaturációját. Úgy véli, a pulzoximéter jóval fontosabb információkat mér egy koronavírusos beteg esetén, mint egy lázmérő, mert bármilyen vírusos állapot lehet láz nélkül, és a láz sem jelzi egyértelműen a vírus jelenlétét, sok minden egyéb is lehet.

Székelyföldön nincs hiány

A megnövekedett igény miatt sok helyen hiány alakult ki a pulzoximéterek terén, de Maros és Hargita megyében nem tapasztaltunk effélét. A marosvásárhelyi gyógyszertárakban a világjárvány kezdete óta széles körben árulnak pulzoximétereket, és egyre nagyobb az igény is rá,

különösen a fiatalok vásárolnak maguknak és szüleiknek, és az árak megfizethetők

– mondta Mariana Moldovan gyógyszerész. „Eddig nem vásároltak pulzoximétereket, nem is tudtunk róluk, de a világjárvány kezdete óta sokan keresik. Úgy vettem észre, hogy a magasabb árúak ellenállóbbak, tartósabbak. 60 és 180 lej között vannak pulzoximétereink, és a lázmérők csak digitálisak, 15 lejes, 10 lejes áron, illetve vannak infravörös lázmérőink is, amelyek 140–150 lej körül mozognak.”

Nincs hiány pulzoximéterekből a három Gyergyó-vidéki gyógyszertárt vezető Melles Melinda patikáiban sem. „

Keresik ezeket az eszközöket és ki is tudjuk szolgálni a vevőket. Lehet kapni 70 és 190 lejért is, de volt már 200 lej fölötti áron is. Inkább az olcsóbbakat választják az emberek, de fontos, hogy csak jóváhagyott eszközök legyenek ezek

– mondta a gyógyszerész. Hozzáteszi, a nagy gyógyszertárláncokban, a városi patikákban általában nagyobb a választék, de ők is mindig ki tudják szolgálni a gyergyói betegeket, nincs hiány a pulzoximéterekből. Sok fiatal pedig azért nem vásárol, mert olyan okosórával rendelkezik, amely a pulzusa mellett a szaturációját is tudja mérni – mutat rá Melles Melinda.

A gyógyszertárak mellett sokan internetes weboldalakon vásárolnak véroxigénszint-mérő készüléket: a kínálat és az árfekvés is nagyon széles skálán mozog: az egyik weboldalon találtunk 40 lejért, valamint 1000 lej fölötti áron is. Ugyanakkor néhány áruházlánc kínálatába is bekerült már.