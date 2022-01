Az esetszám csökkent, a többi járványmutató növekedett Hargita megyében

Ilyen sincs minden nap: mínusz 19 Celsius-fokot mértek Marosvásárhelyen

Csípős hidegre ébredt az ország hétfő reggel. Noha Székelyföldön is jóval a fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, több helyen is az országban mínusz 23 Celsius-fok alatti értéket mértek. Marosvásárhelyen is rendkívül hideg volt.