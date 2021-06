Az erdélyi értékeken a hangsúly: összeállt a Csűrszínház nyári programja

Az idei nyári programot ismertették a Mikházi Csűrszínházi Napok szervezői • Fotó: Haáz Vince

Június 26-án, szombat este 7 órakor Székely János Caligula helytartója színművének nyilvános főpróbájával indítja az idei nyári programsorozatát a Mikházi Csűrszínházi Egyesület a Spectrum Színházzal, a Csíkszeredai Pro Cultura Siculi Közösségi Társulás Egyesülettel, valamint a Maros Művészegyüttes közreműködésével. Az előadás, amelynek őszi bemutatóját Marosvásárhelyen, a Spectrum Színházban tűzik műsorra Kincses Elemér rendezésében, „sokkal durvább és aktuálisabb” lesz, mint ahogy azt 2006-ban a Marosvásárhelyi Nemzeti Szíház Tompa Miklós Társulata bemutatta – mondta a rendező, hozzátéve, hogy régi álma teljesült.

Szélyes Ferenc, a Mikházi Csűrszínházi Egyesület elnöke, az események főszervezője arról beszélt, hogy amikor tizennégy évvel ezelőtt levette műsoráról a színház a Székely János darabját, hiányérzete támadt és abban reménykedett, hogy majd egyszer alkalom nyílik azt elővenni és újból bemutatni. Most, amikor a Csűrszínház nyári programján gondolkodott és minden nagyon bizonytalannak látszott, a lehetősége sem merült fel annak, hogy más színházakat hívjanak meg, eszébe jutott a dráma, így kérte fel Kincses Elemért a rendezésre.

A beharangozó sajtótájékoztatón a darabban játszó színészek közül Tatai Sándor, Györffy András és Szélyes Ferenc mellett, akik az eredeti produkcióban is játszottak, Huszár Benedek Botond is jelen volt, mint fiatal színész, aki mellett még Pál Hunor és Nagy István is új lesz a produkcióban. Az előadásra a 0744-985 742-es telefonszámon lehet jegyet foglalni, 20, illetve 25 lejért.

Június 27-én, vasárnap este 8-tól a Bekecs Néptáncegyüttes a Keresztúton című, a bukovinai székelyekről szóló táncszínházi előadására várja a közönséget a Csűrszínházban. Erre a 0746-856 310-es telefonszámon foglalhatnak jegyet 20 lejes áron az érdeklődők.

Kincs, ami a mienk

Július 3-án Tündérkert Erdélyben címmel egy olyan produkció kerül bemutatásra Török Viola rendezésében, amely az erdélyi népi értékeket sorakoztatja fel a budapesti Hagyományok Háza és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal, a Spectrum Színházzal, a Mikházi Csűrszínház Egyesülettel közösen. Az előadásban a Spectrum színészei mellett fellép Szarvas József budapesti művész, Berecz András mesemondó, Pál István Szalonna és Bandája, a szovátai Kodály gyerekkórus, valamint a Boróka gyermek néptáncegyüttes.