Az első réteg aszfaltot le is terítették a Jézus Szíve-kilátó irányába vezető úton

Összesen 5,1 kilométernyi mezei út felújítása van folyamatban Farkaslaka községben – a beruházás célja, hogy a mezőgazdasági járművekkel ne kelljen a 13A jelzésű országúton közlekedni. A beruházás részeként aszfaltot is leterítenek: egyebek mellett a Jézus Szíve-kilátó felé vezető út egy szakaszán.

A beruházás tervei szerint 4,6 kilométeres mezei utat modernizálnak a Nyikó feje nevű részen: ez a kecseti eltérőnél ágazik le a 13A jelzésű országútról, majd kissé északabbra, a Kalonda-tető irányába ismét csatlakozik abba. Összesen 3,5 kilométeres szakaszon fognak aszfaltozni, máshol bitumennel kezelt kövezett utat alakítanak ki. A munka részeként betonsáncokat hoznak létre a lejtősebb részeken – máshol könnyebben karbantartható, betonozott aljú földsáncokat építenek –, ugyanakkor átereszeket is elhelyeznek a vízelvezetés megoldásaként. A helyszínen egyébként zajlanak a munkálatok, néhol már aszfaltot is leterített a kivitelező.

sok mezőgazdasági, gazdasági és erdészeti munka zajlik az útvonal mentén, a beruházásnak köszönhetően pedig a munkagépekkel is könnyebben megközelíthetők lesznek a területek. Ez is a cél, hiszen így tehermentesíthetik, biztonságosabbá tehetik az országutat.

„Ezen a részen találhatók ráadásul Farkaslakának a legnagyobb gyümölcsösei. Reméljük, hogy a jobb körülmények megteremtésével motiválhatjuk a gazdákat azok karbantartására, rendbetételére. Mindemellett turisztikai, illetve tűzifaellátás szempontjából is fontos zónáról van szó” – fogalmazott az elöljáró.

Aszfaltoznak a kilátó irányában

Kovács Lehel rámutatott, a turisztikai és vallási szempontból is fontos Jézus Szíve-kilátó irányába fél kilométer hosszan újítják fel az utat, hiszen csak ennyire elegendő az elnyert támogatás. Ezen az szakaszon teljes egészében aszfalt lesz, amelyből már az első réteget le is terítette a kivitelező. A polgármester bízik benne, hogy még idén megvalósul a sáncok kialakítása is. A modernizálás egyébként az út alsó, meredekebb szakaszát érinti.