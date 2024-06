A magyar pedagógus, akit a romániai üzletember-társadalom rangos díjjal tüntetett ki

Az e héten Bukarestben megrendezett, háromnapos Romanian Business Leader (RBL) Summit egyik kiemelkedő eseménye volt a IX. Merito gála, amelyen az ország legjobb üzletemberei a pedagógustársadalom elhivatott és innovatív módszerekkel oktató tagjai közül 11-et rendkívüli elismeréssel illettek. Az idei 11, de az évek során eddig díjazott több mint száz pedagógus közül is az első és egyetlen magyar a sepsiszentgyörgyi Balázs Réka tanítónő, a Váradi József iskola Step by step tagozatán gyermekeket, a módszer bukaresti képzőközpontjában pedig kollégákat oktató pedagógus.

Megkérdezték a tanfelügyelőt, kollégákat, volt tanítványokat, és csak az egybecsengő vélemények győzték meg őket. A díjazottak között van iskolaigazgató, óvódapedagógus, tanító és tanár is.

mennyire törődik azzal, hogy kollégái tudásszintjét is emelje,

A most kitüntetett Balázs Réka 27 éve tanít a sepsiszentgyörgyi Váradi József iskola step by step tagozatán. A tanítóképző elvégzése idején idején tett külföldi tanulmányi útjai hatására eredetileg a Waldorf-módszert választotta volna, ám abban az időben érkeztek amerikai oktatók az országba a „lépésről lépésre” alternatív módszert oktatni és így

ő az elsők között tanulta meg annak alkalmazását, majd röviddel később már további tanítók képzését is.

Hogy ezt jól csinálta, az is jelzi, hogy őt az országos Step by step képzőközpont terjesztette fel a díjra. Azóta családterapeutává is kiképezte magát és igen sokaknak nyújtott segítséget az egyensúly megteremtéséhez.

Hirdetés

A bukaresti találkozóról egyébként idejekorán el kellett jönnie: iskolájában péntekre volt időzítve a játékos tanulást népszerűsítő és gyakoroltató pályázat keretén belül egy nagy rendezvény, melyen a város összes step-es osztálya részt vett.