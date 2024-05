Az el nem számolt honoráriumoktól a számlazárolásig

Egy gidófalvi személy úgy gondolta, munkaadója jogtalanul bocsátotta el, miután előzőleg – már 2020-tól kezdve – többször is figyelmeztetésben részesítette, illetve fizetéslevonással is büntette fegyelmi vétségek miatt. Az elbocsátott személy úgy gondolta, hogy ő ártatlan, ezért korábban már a munkaügyi felügyelőséghez is fordult, ahonnan választ is kapott, de a szankciók eltörlése, az elmaradt fizetések inkasszálása (kifizetése) és a munkaviszony visszaállítása érdekében a – Nép Ügyvédje szerint – a bírósághoz kell fordulnia.

Mivel az illető azt hitte, hogy teljes fizetését visszatartják a törlesztés érdekében, az ombudsman felvilágosította, hogy a bére legtöbb 30 százalékát tarthatják vissza, illetve munkaadójától kérheti azt is, hogy készpénzben, kézbe kapja a fizetését. Arra is biztatta a panaszost, hogy írásban igényeljen választ az adóhivataltól arra, mikortól számolják elmaradását, illetve hogyan jutottak ahhoz a bizonyos végösszeghez. Illetve kérje azt, hogy részletekben is fizethesse az adósságot. Mivel ebben az esetben vélhetően okirat-hamisításról is szó lehet, szükséges rendőrségi feljelentést is tennie.

Itt a föld, hol a föld?

Mint ahogy az legtöbbször lenni szokott, a föld-visszaszolgáltatással kapcsolatos ügyek is terítékre kerültek a hétfői meghallgatás során.