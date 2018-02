Az egyház tisztje megvizsgálni a gyergyói ikonkönnyezés hitelességét

Kocsis Fülöp érsek-metropolita a kegyhelyek 21. századi fontosságáról tartott előadást • Fotó: Pethő Melánia

Az ünnepi eseménysornak a Szent Miklós római katolikus plébánia és templom adott helyet. Amint azt a házigazda, Portik-Hegyi Kelemen főesperes lapunknak kifejtette, az egyetemesség, a nyitottság az, amiért a római katolikus egyház befogadja a keleti rítusú egyház rendezvényét.

„A két rítusú katolikus egyház egy. Családon belül vagyunk, összetartoznak az ünnepeink, lehetőségeink. Nagyon örvendtem, hogy eljöttek, mert hazajöttek. Ez az ő otthonuk is, még akkor is, ha más rítust használva imádják Istent, és közvetítik Jézus üzenetét” – fogalmazott. Utalva arra, hogy – ahogy országszinten, úgy Gyergyószentmiklóson is – a kommunista hatalom 1948-ban betiltotta a görög katolikus vallást, és tulajdonát ma az ortodox egyház birtokolja Gyergyószentmiklóson, Portik-Hegyi hangsúlyozta, „ahol szenvedés és nehézség van, segíteni kell. Ezt tette Jézus, erre tanított bennünket is. Én is feladatomnak érzem.”

„Ismerjük fel, hogy testvérek vagyunk!”

A katolikus egyház által képviselt egyetemesség az előadásokban is hangsúlyos volt. A Szűzanya tiszteletéről, a máriás kegyhelyek 21. századi fontosságáról értekezve Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi görög katolikus főegyházmegye érsek-metropolitája kifejtette,

háborúktól dúló világunkban a „legnagyobb fegyvernek”, az imádkozásnak a bástyái kell legyenek a kegyhelyek.

„A Mária-kegyhelyekre nem Mária miatt, hanem Jézus miatt megyünk. A Szűzanya Krisztust adja nekünk. Hozzásegít ahhoz, hogy felismerjük magunkban Jézust, és ezáltal megtapasztalhassuk, hogy isteni erő van bennünk” – hívta fel a figyelmet, ugyanakkor kifejtette, mi mindenben mutat példát, adhat útmutatást a mai embernek az Istenszülő.

A gyergyói ikon könnyezése miatt még nem vált kegyhellyé az egykori görög katolikus templom, de jelentősége enélkül is nagyon fontos – mutatott rá lapunknak nyilatkozva az érsek-metropolita. „Ez egy egészen különleges hely magyaroknak, római és görög katolikusoknak, ortodoxoknak egyaránt. A könnyező Mária-ikon késztessen minket arra, hogy felismerjük, hogy testvérek vagyunk. Fogjon össze minket” – fogalmazott.