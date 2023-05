Kétféle reakció szinte ugyanolyan elutasításra: az egyetem visszatámad, a városháza értelmezget

A felsőoktatási intézmény mindezért már tavaly nyáron hozzálátott a papírozásnak, decemberben azonban a Maros Megyei Tanfelügyelőség jelezte, nem engedélyezi, hogy a két plusz osztályt bevezessék a városi iskolahálózatba.

Nem haboztak, pereltek



A tanfelügyelőség a decemberben hozott döntését azzal indokolja, hogy

a szükséges iratokat a törvény által kijelölt határidőt túllépve nyújtották be,

és nem készítettek felmérést arról, hogy a jelenlegi gyermeklétszám alapján indokolt lenne-e még két líceumi osztály indítása.

A tanügyi szakszervezet is állást foglalt ebben a kérdésben, kiemelve: két új líceumi osztály létrehozása felbolydulást okozna más iskolák körében is, hiszen tanárok mennének el eddigi helyükről, vagy lemondanának óráikról, hogy – ha részidőben is, de – a két új osztályban is taníthassanak.

Hirdetés

Az egyetem vezetősége a döntés láttán nem habozott: