Az egyéni és a pártérdekeket félretéve szeretnének együtt dolgozni Bögöz fejlődéséért

Elkezdheti a munkát Ülkei Zoltán • Fotó: Barabás Ákos

Ülkei a Székelyhonnak elmondta, fontosnak tartja az utak rendbetételét. Példaként említette, hogy rendbe kell hozni az utakat Bögözben és Agyagfalván a lefektetett szennyvízvezetékek nyomvonala mentén, ugyanakkor a megtöredezett útpadkákat is helyre kell állítani Bögöz és Székelydobó között, ahol az út menti fákat is meg kell metszeni. Fontosnak tartja ugyanakkor a közvilágítás bővítését is Székelymagyarostól a megyei út irányába, ahol a vonatmegálló is található.