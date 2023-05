Az egész családot megmozgatnák a 21. Alfalvi Napokon

idén a gyerekekre a szokásosnál is nagyobb figyelem irányul.

Az eseménysor június elsején csak nekik, csak róluk szól. Különféle gyerekfoglalkozások, vetélkedők, arcfestés, sporttevékenységek között 11.30-tól a Minestrone Band gyerekkoncertjére várják a közönséget.

Pénteken 12-kor kezdődik a közösség egyik legfontosabb eseménye, a Sövér Elek Szakközépiskola ballagási ünnepsége, majd később foci- és asztalitenisz-mérkőzések jönnek, utána pedig 21 órakor a No Sugar koncertezik.

Közösségi programok sora lesz a szombati nap. Évről évre jó hangulatban zajlik ( és várhatóan idén is így lesz) a főzőverseny, amely idén Európa gasztronómiája címet kapja és ahol a Gyergyó Medencei Magyar Nóta Társulat szolgáltatja a talpalávalót Szilágyi Sándor énekessel. Várják főzni vágyó csapatok, csoportok jelentkezését június 2-ig a 0745 414 816-os telefonszámon. Lesz még ezen a napon anya-lánya trambulin, retróautó kiállítás, este pedig a Step Dance együttes gálaműsora, valamint a 4S Street koncertje számíthat nagy népszerűségnek.

Amint György Botond szervező közölte, idén csak erdélyi fellépőket hívtak, amelyek lehet hogy nem vonzanak annyi nézőt a környékről vagy akár távolabbról, mint más években a neves magyarországi előadók, de úgy gondolják, ezzel is a helyi közösségi együttlétérzést igyekeznek erősíteni.

Ebbe az elképzelésbe illeszkedik be a Slágerebbje együttes, valamint A Dal zenei dalválasztó műsor 2023-as győztese, a Titán vasárnapi koncertje is. Ezt azonban még megelőzi vasárnap 12.30-tól a búcsús szentmise, a záródélutánon pedig még a Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület és Sövér Elek Szakközépiskola, valamint a Csíkszentdomokosi Elevenek műsorát is megtekinthetik az alfalviak.

A falunapok részletes programja megtalálható Gyergyóalfalu Község Facebook-oldalán.