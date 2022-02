Az autósok jóindulata nélkül nem lesz könnyebb a mozgássérülteknek

Az autósok jóindulatára számítanak – nem mennek vele sokra • Fotó: László Ildikó

Civil szervezetekkel együttműködve alakítottak ki zöldövezetet, valamint parkolóhelyeket a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, valamint a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete által üzemeltetett székelyudvarhelyi mozgásfejlesztő és rehabilitációs központ udvarán, ahová a Kornis Ferenc utcából lehet bejutni – fejtette ki lapunknak Lőrincz Géza, aki az egység működéséért felel.

A céljuk az volt, hogy a kezelésre járó betegeknek, illetve a más településekről érkező szakembereknek biztosítsanak megállóhelyet, a terv azonban nem vált be, hiszen rendszerint más személyek használják a parkolókat. Hiába vitáznak velük az egységnél dolgozók, van, aki így sem hajlandó máshol parkoltatni a járművét.

A helyzet változatlan

Tavaly december után ismét felkerestük Lőrincz Gézát, hogy sikerült-e megoldást találni a problémára, ám nem tudott jó hírekkel szolgálni: a helyzet változatlan. Mint mondta, azóta tárgyaltak a kérdésről a polgármesteri hivatal munkatársaival is (az intézménytől bérlik a szervezetek a rehabilitációs központ épületét), akiktől azt az ígéretet kapták, hogy igyekeznek megoldást találni a kellemetlen helyzetre. Lőrincz kijelentette,

amíg ez megtörténik, addig csak az autósok jóindulatára számíthatnak, ezért arra kér mindenkit, hogy ha nem a központ szolgáltatásait veszi igénybe, akkor igyekezzenek máshol parkolóhelyet találni.

„Nem várjuk el, hogy mindenki máshol parkoljon, csak azt szeretnénk, ha 2–3 helyet szabadon hagynának az egység bejáratánál. Fontos, hogy a betegek minél könnyebben eljussanak a kezelésre, hiszen sokszor nem egyszerű a helyzetük” – fogalmazott.

Tavaszig kell várni

Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak kifejtette, tudni kell, hogy

az említett szervezetek csak az épületet bérlik, az udvart nem, így utóbbi közterületnek minősül.

Az intézmény vezetősége ettől függetlenül – a probléma súlyosságát mérlegelve – úgy döntött, hogy a tavaszi útfestésekkel egyidőben négy, mozgássérültek számára fenntartott parkolót jelöl ki a bejárat közelében. A szóvivő hangsúlyozta, a továbbiakban már az lesz a lényeges, hogy a gépjárművezetők is vegyék figyelembe a jelzéseket és hagyják szabadon a parkolókat a jogosultak számára. Zörgő Noémi arra is kitért, hogy az említett szervezeten kívül mások is bérelnek egy-egy részt az épületben, így fontos lenne, hogy a dolgozók is közös megegyezésre jussanak a parkolást illetően.