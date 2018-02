Az autók száma adott, és a parkolóké is – a gond a kettő különbözete

A gépjárművek folyamatosan növekvő száma állandó parkolási, közlekedési gondot okoz a székelyföldi városokban. Az önkormányzatok különböző módszerekkel igyekeznek tehermentesíteni a zsúfoltabb városrészeket, így néhol időnként a parkolási díjakat módosítják, máshol kerülő útvonalakkal kényszerítik kisebb gyaloglásra az autósokat. Alternatív megoldás lehet a tömegközlekedés és a kerékpárutak fejlesztése is.

Székelyudvarhely • Fotó: Barabás Ákos

tájékoztató és kényszerítő intézkedéseket is alkalmaznunk kell az autós közlekedés visszaszorítására.

„A közlekedés kérdésében a város az elmúlt évben számos lépést tett. Elkészült és most kiegészült a mobilitási terv, ez megtekinthető a városháza honlapján. Jelentős fejlesztéseket tervezünk a tömegközlekedés és a biciklis infrastruktúra terén úgy, hogy ezek révén külső forrásokat tudjunk bevonni az úthálózat fejlesztésére.

„Csíkszeredában is vannak parkolási gondok. Még azok a teljesen felújított lakónegyedek is megtelnek éjszakára, amelyekben optimális parkolóhelyeket hoztunk létre. Vannak próbálkozások a lakók részéről a helyzet orvoslására. Néhol illeték ellenében sorompós rendszert alakítottak ki, és egymás között felosztották a parkolóhelyeket, de hosszú távon ez nem mindenhol vált be, így pár év után bizonyos helyekről el kellett ezeket távolítani” – közölte lapunkkal Szőke Domokos alpolgármester. Hozzátette,

a lakók egy része azt is felvetette ötletként, hogy az önkormányzat versenytárgyalást írjon ki a lakónegyedi parkolók bérbeadására, ki fizet többet alapon,

ez az eljárás azonban hátrányos helyzetbe hozná a rosszabb anyagi háttérrel rendelkezőket. Megjegyezte ugyanakkor, hogy amíg ingyenes volt a parkolás a forgalmasabb városrészeken, napközben nehezen lehetett helyet találni. A fizetéses rendszer bevezetésével ez jó irányba változott. A kétezernél több fizetéses parkolóban délután öt óráig 50 banit kellett fizetni húsz percért, a későbbi órákban és hétvégén pedig ingyenesen lehetett állomásozni, ugyanakkor lehetőség volt hat lejért napi, míg harminc lejért havi bérletet váltani. Azonban tavaly a prefektusi hivatal megtámadta a fizetéses parkolást elrendelő tanácshatározatot arra hivatkozva, hogy az önkormányzatnak nem volt rá rendőrségi jóváhagyása. Ezért

a fizetéses rendszert átmenetileg felfüggesztették.

Azóta újra jelentkeztek a parkolási gondok a központban, olyannyira, hogy nem ritka látvány a hónapok óta ugyanazon a helyen álló kocsi sem.