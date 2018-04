Az anyává válásról tart előadást Vida Ágnes Gyergyószentmiklóson

A Fészek, Gyergyói Édesanyák Egyesülete két előadást is szervez, szerda délután Székely Dorottya dietetikus Gyermekkori táplálkozási zavarok és nehézségek címmel tart előadást Gyergyószentmiklóson, és április 19-én a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében Vida Ágnes Anyapszichológia címmel értekezik.

Illusztráció • Fotó: Pixabay

– hívja fel a figyelmet az előadásra a Gyergyó Édesanyák Egyesülete a közösségi oldalán. A Kismamablog.hu írója, Vida Ágnes baba-, anya- és családpszichológus a Piros Produkció szervezésében és a Fészek Gyergyói Édesanyák Egyesülete közreműködésével most Gyergyószentmiklósra látogat, az előadást a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében tartják április 19-én 18 órától.

Mit tegyek, ha hisztizik a gyerek, vagy a nagyszülők elkényeztetik? Ha te is hasonló kérdéseket írogatsz be a böngésződbe, a havi 280 000 olvasóval büszkélkedő Kismamablog.hu-t már biztosan ismered

„Vida Ágnes az Anyapszichológia című előadásában végigvezet a folyamaton, ahogyan a kislányból nő lesz, a nőből pedig anya válik. Végigkísér az anya belső utazásán a fogantatástól kezdve a várandósságon át a szülésen keresztül egészen a gyermek felnőtté válásáig. És természetesen foglalkozik az anya- gyermek kapcsolat típusaival, legfontosabb kérdéseivel, az anya és gyermeke közti kölcsönhatásokkal is, azzal, ahogyan az anya viselkedése, érzelmei hatnak a gyermekre, láthatatlanul is nevelik őt, ahogyan a gyermek viselkedése visszahat az anyára.

Az előadás megerősít az anyai ösztöneidben, eligazít érzelmeid néha csapongó, de szeretetteljes világában, megismertet az anya-gyermek kapcsolat buktatóival és kapaszkodóival, és ötleteket ad az anyára háruló szerepek – néha lehetetlennek tűnő – összeegyeztetéséhez

– olvasható a meghívóban.

Az előadás végén természetesen kérdezni is lehet gyermeknevelésről, szülő-gyermek kapcsolatról, az anyákat foglalkoztató problémákról, illetve a könyv megvásárlására, dedikálására is alkalom nyílik. Belépőket a Best Service autómosóban és a Yazmin Egészségházban lehet kapni.

Az előadóról

Vida Ágnes baba-, anya- és családpszichológus Budapesten az ELTE-n, majd Németországban és az Egyesült Államokban tanult pszichológiát és pedagógiát. Tanácsadó pszichológusként elsősorban szülők keresték meg gyermekeikkel kapcsolatos problémáikkal, ezért már első gyermeke születése előtt beleásta magát a csecsemőlélektanba és az önismeret, valamint a gyermekvállalás-gyermeknevelés közti összefüggésekbe. 2007 augusztusában indította első saját honlapját a Kismamablog.hu-t, ami mindössze fél év alatt rendkívüli sikereket ért el, havonta 280 ezren olvassák, 2011-ben megnyerte a HVG Goldenblog közönségdíját. 2013-ban megkapta az Amerikai Kereskedelmi Kamarától a Női Kiválósági Díj döntőse címet. 2014-ben a Professional Women Association Női Menedzser díjjal tüntette ki, valamint első magyarként megkapta az Európai Bizottság Vállalkozásösztönzési díját, amit Nápolyban vehetett át.