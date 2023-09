Az alkotó nők is teret kapnak a Visor fotófesztivál legújabb kiadásán

Harmadik kiadásához érkezett a kétévenként megrendezett Visor fotófesztivál, amely kellő hangsúllyal nyitja meg az idei Székelyföld-napokat is. Október 6-15. között a fesztivál bemutatkozási lehetőséget kínál a székelyföldi fotókluboknak, független alkotóknak, határon túli meghívottaknak, de alkalmat kínál a fejlődésre, továbbképzésre is. Ezúttal sok női alkotó is teret kap.