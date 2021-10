Az alacsony átoltottsági arány gondot jelent a kisboltoknak, van, aki az utcán szolgálja ki a vevőt

A legújabb, országosan érvényes járványügyi szabályok szerint a nem élelmiszert árusító üzletekbe, illetve a szálláshelyekre is kizárólag zöldigazolvány felmutatásával lehet belépni. Ez számos kisbolt esetében gondot jelent: akár rövid távon is bezárhatnak, ha a rendelkezés érvényben marad, és nem találnak megoldást a be nem oltott kliensek kiszolgálására. Van, aki az utcára viszi termékeit.