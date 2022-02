Az adatok is azt mutatják, hogy leszállóágba került az ötödik hullám Hargita megyében

Javul a járványhelyzet. Az utóbbi napokban elkezdtek csökkenni a fertőzöttségi mutatók Hargita megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A január végi adatokhoz képest látszólag lassult a koronavírus terjedése Hargita megyében, és a napi járványügyi jelentés szerint is csökken a megye fertőzöttségi mutatója, ami 9,1 ezrelék volt hétfőn. Hasonló a helyzet a megye településeinek a többségén is:

hétfőre 14-re csökkent a 10 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú városok és községek száma, ugyanakkor nőtt a 3 ezrelék alatti mutatóval rendelkező községek száma is.

Az igazolt koronavírus-fertőzések 14 napra átlagolt gyakorisága Csíkszeredában a legmagasabb, 15,99 ezrelékes. Tizenhárom területi közigazgatási egység van még a megyében, ahol ez az érték továbbra is 10 ezrelék fölött van: Nagygalambfalva (14,43 ezrelék), Fenyéd (13,84), Gyergyótölgyes (13,71), Csíkpálfalva (13,44), Székelyudvarhely (13,16), Csíkszentlélek (12,16), Csíkrákos (11,93), Salamás (11,36), Székelykeresztúr (11,7), Zetelaka (11,66), Parajd (11,06), Vasláb (10,18) és Maroshévíz (10,09).

A Hargita megyei egészségügyi szakhatóság hétfői járványügyi adatai szerint már négy település van a megyében, ahol az utóbbi két hétben igazolt fertőzések ezer lakosra vetített átlaga nem éri el a 3-at, tehát ezeken a településeken 3 ezrelék alatti a fertőzöttségi mutató értéke: Gyergyóremete (2,98), Kápolnásfalu (2,31), Gyimesfelsőlok (2,07) és Kászonaltíz (1,77).

Noha számos településen nagyon magas még a fertőzési ráta, a heti járványgörbék alapján az látható, hogy ezeknek egy részén átbillent a csúcson a jelenlegi járványhullám és csökkenő trendbe lépett.

Az országos adatok is hasonló tendenciát mutatnak, csökken az igazolt megbetegedések száma. A tesztpozitivitási ráta azonban továbbra is magas, a hétfői adatok szerint 32,25 százalékos országszerte, ami továbbra is a vírus erős közösségi terjedésére utal.

Még mindig magas a fertőzöttség Maros megyében



Maros megyében öt település esetében a fertőzöttségi arány meghaladja a 20 ezreléket és 21 település esetében 10 ezreléknél nagyobb. A lakosság számához képest sok, új megbetegedést jelentettek Marosvásárhelyen és a peremtelepülésein: Marosszentkirályon, Koronkán, Marosszentannán, Jedden, Marosszentgyörgyön. Marosvásárhelyen az elmúlt 14 napban 3436 koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak, így a fertőzöttségi arány 23 ezrelékre nőtt. Maros megye többi városában is elég nagy a fertőzöttek száma: Szovátán 153, Marosludason 244, Szászrégenben 467, Segesváron 312, Nyárádszeredában 55 beteg van. Megyeszinten a fertőzöttségi arány Marosszentkirályon a legnagyobb, 26,86, míg legkisebb Kibéden és Székelyvéckén, ahol 3, illetve 1 fertőzöttet azonosítottak az elmúlt két hét alatt. Maros megyében 13,41 ezrelék a fertőzöttségi mutató.