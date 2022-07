Az a nemzet, amely bölcsőbe fektet, élni akar – a vándorbölcsőprogramról Tusványoson

Az NSKI vándorbölcsőprogramja Magyarországon indult: a Kopp Mária által alapított Három Királyfi Három Királylány Mozgalom gyermekszülésre buzdító felhívását olvasva Czotter András gyáli asztalosmester elkészített egy bölcsőt, amelyet felajánlott a mozgalomhoz kötődő családoknak. Azt a bizonyos bölcsőt aztán több másik is követte, amelyek azóta is

Vágási Emese is hozzájuk hasonlóan vélekedik: az óvónő a csíkszentmártoni vándorbölcsőprogram önkéntese, és 2018-ban maga is bölcsőt igényelt gyermeke számára. Tapasztalata szerint a településen belüli kapcsolatok mélyítésére is szolgál a program, ugyanakkor az ő véleménye szerint is