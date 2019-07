Autós mozizás is lesz a csíkkozmási falunapokon

„Rabszolgavásár” is lesz a hétvégén Mikházán

Másfél hete már elkezdődtek az idei régészeti ásatások a Maros megyei Mikházán, így az augusztus 3-i 7R Fesztiválon bárki betekinthet abba, hogyan is zajlik egy római tábor kutatása. De a nagy népszerűségnek örvendő római fesztiválon idén is lesznek katonai bemutatók, gladiátorharcok, de még rabszolgavásár is.