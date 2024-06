Aurevoir a 2024-es NyárON Szeredának

Zökkenőmentesen zajlott a NyárON Szereda zenei fesztivál zárónapja is. Habár közel sem látogatott ki annyi fesztiválozó vasárnap, mint szombaton, így is szép számban összegyűltek a Wellhello zenekar koncertjére a rajongók.

Volt lehetőség szerencsekereket pörgetni, aminek eredményeként értékes ajándékokkal is gazdagodhattak a résztvevők, továbbá a nagysikerű Dumáld magad dubára játékban is sokan kipróbálták magukat. Ennek keretén belül a bátor vállalkozóknak két percig kellett beszélniük egy olyan fogalomról, amit egy kalapból véletlenszerűen húztak ki. A sátornál és a Duma Dubánál a nagyközönségnek lehetősége nyílt találkozni a Rádió GaGa munkatársaival – többen is éltek ezzel a lehetőséggel.