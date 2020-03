Átszervezik a sepsiszentgyörgyi kórházat a koronavírus-fertőzések miatt

Archív • Fotó: Kocsis B. János

Összesen a kórház hét alkalmazottját diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel. András-Nagy Róbert kórházigazgató pénteken délelőtt online sajtótájékoztatóján elmondta, csütörtökön két beteg koronavírus tesztje lett pozitív, az egyiket az intenzív terápián kezelték, jelenleg is ott van, az állapota nem súlyos.

Az osztály karanténba került, tehát

betegeket nem fogadhatnak, sürgősségi műtéteket sem végezhetnek.

A másik beteget a sürgősségi osztályon keresztül utalták be tüdőgyógyászatra, elhallgatta, hogy külföldről érkezett haza, amikor a tünetei gyanússá váltak, átutalták a fertőző betegségek osztályára és letesztelték koronavírus-fertőzésre. A tüdőgyógyászatot nem kellett lezárni, azok az alkalmazottak, akik kapcsolatba kerültek a beteggel, lakhelyi elkülönítésben vannak. A járványtani kivizsgálás folytatódik. Az igazgató elmondta, a szülészet-nőgyógyászaton eddig karanténban lévő betegeket és alkalmazottakat pénteken hazaengedik, 14 napos lakhelyi elkülönítésbe kerülnek, a kórház pedig elkezdi az osztályok teljes fertőtlenítését.

Jövő héttől újra működhet az intenzív terápia

Az igazgató elmondta, dolgoznak azon, hogy jövő héten visszaállíthassák az intenzív terápiás ellátást egy másik épületben, és a sebészeti beavatkozások folytatódhassanak. A járvány idejére kidolgozott tervet módosítják a karanténba került osztályok miatt, most már a főépületet használják a koronavírussal fertőzöttek ellátására. Továbbra is két intenzív terápiás osztály működik majd, ám a koronavírusos eseteket a főépületben, a többi betegeket a jelenlegi fertőző épületében látják el, tehát gyakorlatilag megcserélik a korábban elképzelt rendeltetést.

A régi kórházépületben berendeznek két műtőt, az általános és az ortopédiai beavatkozásoknak. Hasonlóképpen szétválasztják a radiológiát is, a koronavírus-fertőzés gyanús eseteket külön vizsgálják. Az onkológiai kezelésekre a tüdőkórház teljesen különálló épületét jelölték ki, azt fertőtlenítik, mielőtt elkezdik az ellátást, hiszen a rákos betegek nagyon veszélyeztettek. Erre két-három héten belül kerülhet sor.

Negyedére csökkent a sürgősségen jelentkezők száma

Megnövelték a teljes kórház kapacitást, egy időben a korábbi 100 eset helyett 350-et tudnak ellátni.

Ez a botlasztás nem állít le, a szülészet-nőgyógyászat, újszülött osztály és intenzív terápia kivételével a többi osztályon kisebb létszámmal, de jelenleg is folytatjuk a munkát

– szögezte le András-Nagy Róbert. Kérdésünkre kifejtette, mintegy 25–30 százalékra csökkent a sürgősségen jelentkező betegek száma a járványhelyzet előtti időszakhoz képest. Közülük is egy ügyelet során mindössze 8–10 beteget kell beutalni a kórházba. Hozzátette, naponta két-három beteget irányítanak át más kórházakba, akiket már a mentő azonnal odaszállít, azokról nincsenek információik. Az igazgató újságírói kérdésre kifejtette, a kórház alkalmazottai feszültebbek, feszített munkatempóban dolgoznak, de állandóan keresik a megoldásokat. Arra is fel vannak készülve, hogy sokan megfertőződnek, de bíznak benne, hogy a megfelelő óvintézkedésekkel ez elkerülhető lesz. Egyelőre van elég alkalmazott, hogy minden ügyeletet lefedjenek, úgy szervezik meg a munkabeosztást, hogy mindig legyenek otthon is alkalmazottak, akik be tudnak lépni, ha a szolgálatban lévők közül kiesnek.