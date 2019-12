Átdolgozott Caragiale-vígjáték, élő zenével

Sikerdarabhoz nyúlt a Tomcsa Sándor Színház. Caragiale darabjai Romániában mindig aktuálisak • Fotó: Erdély Bálint Előd

Caragiale darabjai Romániában mindig aktuálisak, hiszen a hazai valóságot tükrözik továbbra is, azonban nem szájbarágós módon – jegyezte meg a Tomcsa Sándor Színház legújabb bemutatója kapcsán Nagy Pál, az intézmény vezetője. Hasonló véleményen volt az előadás rendezője, Albu István, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója is. Mint fogalmazott, „egyszerre csodálatos és döbbenetes, hogy az először 1884-ben bemutatott színdarab ma is aktuális. Hiszen

a Caragiale által bemutatott világhoz képest tulajdonképpen nem nagyon változott semmi,

sem a politikai élet alakulásában, sem a politikai viszonyrendszer tekintetében.”

A darab műfaja: vígjáték

A történet egy hegyvidéki kisvárosban játszódik, ahol minden szereplő valamilyen formában érintett a politikában. „Harminc évvel a forradalom után elgondolkodtató, hogy a technika rohamos fejlődése mellett a mentalitás fejlődött-e?” – vetette fel a rendező.