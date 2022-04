Átalakítja a forgalmat a vasúti felüljáró lezárása

Mivel keddtől hosszú időre leállítják a forgalmat a csíkszeredai vasúti felüljáró hídon, forgalmi változásokra kell felkészülni. Noha van elkerülő út, a Baromtér utcát a Brassói úttal összekötő szűk vasúti aluljárót is többen fogják használni, így ott is szükség van változtatásokra.

Az áthaladó forgalom résztvevői kétségtelenül ezt fogják választani, viszont a helybeliek, illetve a környéken lakók jól tudják, hogy a hidat másképp, rövidebb úton is ki lehet kerülni a Brassói út melletti vasúti aluljáró használatával, amely a város nyugati iparnegyedét köti össze a Brassói úttal.

Ez az egyik oka, hogy a lezárás után megnövekedő forgalom kellemetlen helyzeteket, torlódásokat okozhat ott, akadályozva ugyanakkor a Brassói út forgalmát is.

Ez azért is szükséges, hogy az aluljárón áthaladó gépjárművek, amelyeknek kötelező lesz jobbra fordulni a Brassói úton, a körforgalomnál tudjanak megfordulni, amennyiben másik irányba tartanak – vázolta az elöljáró.

Az aluljárónál, ahol tükröt is elhelyeztek, kötelező betartani az elsőbbségadást, de amennyiben így is torlódás lesz, jelzőlámpákat fognak elhelyezni

Az alpolgármester azt mondta: az aluljárót hetente háromszor takarítják, most pedig a világítótesteket cserélik ki belül, mert ezeket időközben összetörték – szükség lesz védőrácsokkal is ellátni, hogy megelőzzék a további rongálást. Az aluljáróhoz ugyanakkor térfigyelő kamerákat is felszerelnek – tudtuk meg.