Átadták a terepet a kivitelezőnek, bővül a szennyvíz- és esővízhálózat Baróton

Nagyvolumenű munkálatoknak kezdtek neki idén nyáron Barót városában. A településen átívelő Kossuth Lajos utca egy részét már korábban lezárták, a korszerűsítése már zajlik, de ugyanezt a szakaszt érinti a szennyvíz- és vízhálózat kibővítését célzó munkálat is. Utóbbinak éppen hétfőn látott neki a kivitelező cég.

azt a 26,4 millió lejes, az Anghel Saligny-kormányprogram révén elnyert összeget is bevezették a költségvetésbe, amelyet az önkormányzat a városi szennyvíz- és vízhálózat modernizálására, bővítésére költhet el.

A határozattervezet mihamarabbi elfogadására azért volt szükség, hogy a munka kezdetével kifizetéseket is tudjanak eszközölni. A kivitelező cégnek hétfőn, szeptember 2-án adták át a Kossuth Lajos utca alsó felét (amely egyben megyei út is), az önkormányzatnak így rövidesen ki is kell fizetnie 75 ezer lejt az építkezési felügyeletnek.

A város alsó végén, a 131-es jelzésű megyei út Kossuth utcai szakaszán azonban nemcsak a csatornázási munkálatokat végzik el. Júliusban már megkezdődött a Regionális Operatív Program révén finanszírozott, a megyei útra vonatkozó teljes körű felújítás is, ennek első szakaszában