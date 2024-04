Átadták a Pro Urbe-díjakat Sepsiszentgyörgyön

a négy kitüntetett átvehette oklevelét, emlékérmét, majd nevük is felkerült a város díjazottainak nevét, fényképét tartalmazó táblára.

Az ünnepségen Vargha Fruzsina sepsiszentgyörgyi alpolgármester – aki egyúttal az ünnepség moderátora is volt – köszöntötte a meghívottakat, a résztvevőket, majd Antal Árpád polgármesternek adta át a szót.

A díjátadót ezúttal a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Terme fogadta be.

A LAM Alapítvány léte, annyi más intézményé is, Kató Béla kezdeményezésének köszönhető, ugyanúgy, mint a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán négy szak elindítása, a Szilvássy Carola idősotthon vagy református óvoda építése.

A szellemileg, lelkileg erős ember pedig erős közösséget és végső soron nemzetet teremt – vélekedett Klárik.

A kitüntetett elmondta, hogy bár gyakorlatilag csak tizenkét éve a város lakója, de minden ügyében benne volt, mindig tett a fejlesztéséért akkor is, amikor a környék falvaiban szolgált, s akkor is, amikor országos feladatokat is vállalt.

Kató Béla ez alkalommal azt is bejelentette, hogy