Átadták a körforgalmat a Sepsi Aréna előtt

• Fotó: Facebook/Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

A körforgalomhoz korszerű világító oszlopokat szereltek, bicikliút is épült. Antal Árpád polgármester hangsúlyozta, az új körforgalomnak köszönhetően biztonságosabban lehet közlekedni az érintett útszakaszon, illetve gördülékenyebben lehet be- és kihajtani a Sepsi Aréna parkolójából, majd a Sepsi OSK stadionjából, ami azért is fontos, mert alkalomadtán a két sportlétesítmény többezres tömegeket mozgat meg.